Nicolas Colsaerts is pas 21e na eerste ronde

Door: redactie

13/10/16 - 20u17 Bron: Belga

© getty.

British Masters Na een eerste ronde in 69 slagen staat Nicolas Colsaerts op een gedeelde 21e plaats tijdens het British Masters golftoernooi (EPGA/3.333.700 euro), dat van start is gegaan op de The Grove golfbaan in het Engelse Chandlers Cross.