Triatlonteam geeft neergestoken Sofie Goos geen nieuw contract

Door: redactie

13/10/16 - 17u29 Bron: Belga

Sofie Goos moet op zoek naar een nieuw team. De triatlete, die medio mei op training werd neergestoken, krijgt geen contractverlenging bij BMC-Etixx Team. Dat meldde ze vandaag zelf op Facebook.

"Een jaar van vallen...", zo klinkt het op de Facebookpagina van Goos. "Ik kreeg net te horen dat er in het BMC-Etixx Team geen plaats meer is voor mij. Een team dat mij heel veel mogelijkheden heeft geboden, maar waarbij ik niet meer kan voldoen aan de verwachtingen... En weer opstaan. Want de goesting is te groot om er weer te staan. Met sponsors/partners die in mijn weg terug geloven en waarvoor ik een goeie en gedreven ambassadrice kan zijn. De zoektocht is bij deze begonnen!"



Op 15 mei werd de 36-jarige Goos tijdens een training in het Antwerpse Park Spoor Noord aangevallen en met een mes neergestoken. Daarbij werd ze geraakt aan de rechternier. De man die haar neerstak, zit in voorhechtenis. Samir T. werd enkele dagen na het voorval opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord.



Begin september finishte Goos als zesde bij haar comeback in de Zwintriatlon, een kwarttriatlon aan de Belgische kust.