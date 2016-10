Ennis-Hill, die in Rio Thiam nog het vuur aan de schenen legde, stopt met atletiek

Door: redactie

Jessica Ennis-Hill haalde in Rio de Janeiro nog het onderste uit de kan om Nafi Thiam van de gouden medaille te houden in de meerkamp, maar vandaag heeft de atlete haar afscheid in de atletiek aangekondigd. De olympisch kampioene van Londen 2012 en zilveren medailliste op de Olympische Spelen in Brazilië zet op 30-jarige leeftijd een punt achter haar carrière.

"Prachtige herinneringen... van mijn eerste wereldtitel in Berlijn 2009 tot Rio 2016. Ik ben zo dankbaar met zo'n prachtige carrière in de sport waar ik van hou. Dit was een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen", kondigde ze haar afscheid aan op Instagram.



In Rio de Janeiro was Jessica Ennis-Hill nog de absolute topfavoriete om in de meerkamp haar olympische titel te verlengen. Ze stootte echter op Nafi Thiam die in een thriller op de afsluitende 800 meter met 35 punten voorsprong had op de Britse. Dat was nadat Ennis-Hill haar carrière even 'on hold' zette om te bevallen van zoontje Rennis.



Op 30-jarige leeftijd vindt Jessica Ennis-Hill dat het goed is geweest. ""Ik heb steeds gezegd dat ik mijn sport op een hoogtepunt wilde verlaten en geen spijt wilde hebben. Dat kan ik nu oprecht zeggen. Ik wil mijn familie en mijn ongelooflijk team bedanken die zoveel tijd aan me hebben besteed om me te steunen en mijn dromen te helpen bereiken. Bedankt ook aan al die mensen die me gesteund en gevolgd hebben door de jaren heen tijdens mijn carrière."



De Britse werd twee keer wereldkampioene in open lucht (in 2009 en 2015) en een keer vicewereldkampioene (in 2011). Indoor pakte ze WK-goud (in 2010) en zilver (in 2012) op de vijfkamp. Ze werd ook een keer Europees kampioene in open lucht (in 2010).