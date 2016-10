Jean-Pierre 'Junior' Bauwens kampt morgen voor Beneluxtitel

Door: redactie

13/10/16 - 10u04 Bron: Belga

Morgen vindt in de Topsporthal aan de Blaarmeersen de achttiende editie plaats van het Gents Boksgala plaats. Het is uitkijken naar twee titelgevechten bij de superlichtgewichten. Jean-Pierre Bauwens bokst tegen Steve Jamoye om de Beneluxtitel, Meriton Karaxha treft Ahmed El Hamwi om de Belgische driekleur.

"Wij hebben voor onze achttiende editie opnieuw een schitterend programma met twee kampioenschappen en enkele zeer aantrekkelijke elitekampen", stelt organisator Claude Van den Heede. "Publiekslieveling Jean-Pierre 'Junior' Bauwens wil opnieuw Europa in. Zijn weg naar een echt grote kamp loopt via een Beneluxtitelgevecht bij de super lichtgewichten op vertrouwde bodem. Niet Andrea Carbonello wordt zijn tegenstander, want Carbonello raakte gewond bij een verkeersongeval en stelt zijn titel vacant. Zijn vervanger heeft een naam als een klok in de Belgische bokssport, Steve Jamoye. Hij is de broer van gewezen tweevoudig Europees kampioen Stephane Jamoye. Maar ook de jongste Jamoye bokste zich ondertussen een aardig palmares bij elkaar."



De tweede titelkamp van de avond is de strijd om de Belgische gordel bij de superlichtgewichten tussen Meriton Karaxha en Ahmed El Hamwi. Karaxha maakte in april nog indruk tegen Bauwens en staat voor de grootste uitdaging in zijn nog prille carrière. "Hij gaat geen tegenstander uit de weg om zijn droom waar te maken", zegt Van den Heede. "Maar El Hamwi is helemaal geen doetje en zal er een prestigegevecht van maken."



Een ander treffen om naar uit te kijken is dat tussen Sasha Yengoyan, weer hersteld na een oogblessure, en de Hongaar Giuseppe Lauri. "We geven ook de opkomende boksers de kans zich aan het grote publiek te laten zien. Zo staan Denis Rosecu en Amine Boucetta in de ring tegenover respectievelijk Toni Bilic en Tibor Laczo", besluit organisator Claude Van den Heede.