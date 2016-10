Tyson Fury richt zich op herstel: "Ik ben niet in staat om mijn wereldtitels te verdedigen"

Door: redactie

13/10/16 - 07u36 Bron: BBC

© ap.

Tyson Fury, wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten in de WBO en WBA, zal zijn titels volgend jaar niet verdedigen in de ring. Dat liet de Brit weten nadat hij eerder al te kennen gaf dat hij met psychische problemen kampt. Hij ging de strijd met zijn depressie aan door cocaïne te gebruiken.

Fury maakte vorig jaar nog furore door de Rusissche Vladimir Klitschko te verslaan in de strijd om de wereldtitels bij de zwaargewichten. Iets wat de de 28-jarige Brit het komende jaar niet zal doen. "Ik begin nu aan een nieuwe grote uitdaging in mijn leven dat ik, zoals tegen Klitschko, zal overwinnen", liet Fury in een statement weten.



De 28-jarige Fury, die zichzelf de 'Gyspy King' noemt, gaf onlangs in een interview met Rolling Stone toe dat hij met mentale problemen kampt en daarom cocaïne gebruikt. Hij testte overigens positief op cocaïne bij een controle op 22 september. Een dag later blies hij voor de tweede keer een revanche tegen Klitschko af. In februari was al nandrolon aangetroffen in zijn urine. Op 4 november staat in die zaak een hoorzitting gepland bij het Brits antidopingagentschap.



"Ik won de titels in de ring en ik geloof dat die ook verloren moeten worden in de ring, maar ik ben niet in staat om me te verdedigen en ik heb de harde en emotionele beslissing genomen om mijn geliefde wereldtitels ter beschikking te stellen." Fury zal zich nu volledig richten op zijn herstel.



Fury telt op zijn erelijst 25 zeges (18 met KO) en is ongeslagen. Begin oktober kondigde hij op Twitter nog zijn afscheid van de bokssport aan, maar nog dezelfde dag trok hij zijn woorden weer in.