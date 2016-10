Futsalkampioen Halle-Gooik begint Europees avontuur met 2-2 gelijkspel tegen Rieti

Yari Pinnewaert

Deze Valentin Dujacquier was één van de gevaarlijkste Pajotters en zorgde ook voor de gelijkmaker. © GTG.

UEFA Futsal Cup Halle-Gooik heeft vandaag in het Italiaanse Foligno in zijn eerste wedstrijd van de hoofdronde van de UEFA Futsal Cup (de Champions League in het zaalvoetbal, zeg maar) 2-2 gelijkgespeeld tegen het Italiaanse Rieti. Alle treffers vielen in de tweede helft.