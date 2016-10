Maaseik wint Champions Cup volleybal

Door: redactie

12/10/16 - 23u03 Bron: Belga

© Maxime Petit.

Maaseik heeft vandaag in Luik de Champions Cup (de vroegere Supercup) volleybal voor mannenteams gewonnen. De Limburgers haalden het in Luik na een tiebreak van Roeselare. De setstanden waren 23-25, 25-23, 25-23, 18-25 en 9-15.

Landskampioen en bekerwinnaar Roeselare won de Supercup al zeven keer. Vicekampioen Maaseik heeft 13 supercups in de prijzenkast staan.



Er vindt vindt vanaf dit seizoen niet langer een Supercup, maar een Champions Cup plaats. Daarin nemen de teams die deelnemen aan de Champions League het tegen elkaar op. In de Supercup stond de landskampioen tegenover de bekerwinnaar of verliezende bekerfinalist.



Zaterdag gaat de Euro Millions Volley League van start.