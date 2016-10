Oostende en Charleroi boeken eerste zege

Door: redactie

12/10/16 - 23u16

Vincent Kesteloot was goed voor 23 punten bij Oostende. © belga.

Oostende en Charleroi hebben vanavond op de derde speeldag van de Euromillions Basket League hun eerste overwinning van het seizoen behaald. De kustploeg was heer en meester tegen Brussels (89-72), terwijl de Carolo's het niet onder de markt hadden bij Limburg United (80-82).

In eigen huis greep Oostende de Brusselaars meteen bij de keel. Het team van Serge Crèvecoeur vond geen antwoord op de offensieve impulsen van de thuisploeg, en meer bepaald Vincent Kesteloot. De Belgian Lion was goed voor 23 punten.



Spirou Charleroi had heel wat meer last met Limburg United. Ondanks een voorsprong van 15 punten op zes minuten van het einde moesten de Henegouwers de slotseconden en de vrijworpen van Alex Libert afwachten om zeker te zijn van de zege.



Ook Willebroek proefde voor het eerst dit seizoen van de overwinning. Tegen Bergen had het wel verlengingen nodig om met 83-82 aan het langste eind te trekken. Tot slot verpletterde Aalstar Luik met 96-76. In een vooruitgeschoven duel van de derde speeldag wonnen de Antwerp Giants vorige week al met 88-72 van Leuven.