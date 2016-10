België speelt op EK rugby voor derde plaats tegen Rusland

Door: redactie

12/10/16 - 21u17 Bron: Belga

EK rugby vrouwen België neemt het zaterdag op tegen Rusland in de wedstrijd voor de derde plaats op het Europees kampioenschap rugby voor vrouwen in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Vorige week donderdag werden de Belgische vrouwen in hun eerste duel nog met 76-0 vernederd door gastland Spanje. Vandaag wonnen ze in Madrid hun tweede duel tegen Tsjechië met 20-5.



De Belgische Leeuwinnen eindigen daardoor als tweede in groep A met 4 punten, achter groepswinnaar Spanje (6 punten). Tsjechië is laatste met 2 punten.



België neemt het zaterdag tegen Rusland op om de derde plaats. Rusland eindigde als tweede in groep B na een nederlaag tegen Nederland (17-22) en een overwinning tegen Zwitserland (51-0).



In de finale staan Spanje en Nederland zaterdag tegenover elkaar.