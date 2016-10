MMA-superster Rousey bevestigt comeback

Door: redactie

12/10/16

Ronda Rousey is helemaal klaar voor haar comeback nadat ze in november vorig jaar tegen haar eerste nederlaag ooit aankeek. Toen verloor ze haar UFC-titel aan Holly Holm, maar die verloor haar titel enkele maanden aan Miesha Tate en die bleek vervolgens niet opgewassen tegen Amanda Nunes. Het is tegen laatstgenoemde Amerikaanse dat Rousey het op 30 december zal opnemen bij haar grote comeback. Kan ze de hiërarchie opnieuw herstellen?