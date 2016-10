Roeselare gaat voor vijfde volleybaltitel op rij

Door: redactie

12/10/16

Zaterdag gaat de EuroMillions Volley League van start, de hoogste reeks in het Belgische mannenvolleybal. Uittredend landskampioen Roeselare is ook in deze jaargang de uitgesproken titelfavoriet.

Het geraamte van de West-Vlaamse topper is slechts weinig gewijzigd. Alleen Joppe Paulides werd vervangen door Miquel Angel Fornès. Dat staat in schril contrast met de uitdagers uit Maaseik en Aalst. De Limburgers lijken nog weinig op het team dat vorig jaar de finale van de play-offs bereikte. Het blijft steeds afwachten hoe de nieuwelingen zich in het systeem van coach Castellani zullen inpassen. Aalst bouwt niet alleen aan een heel nieuw team, het voormalige Asse-Lennik speelt vanaf nu in Oost-Vlaanderen en doet dat met een nieuwe naam.



Net onder de top zoekt Menen nog actief naar versterking in het midden door de blessure van Sinnesael en het recente vertrek van Kartev. Antwerpen hield enkel Cox en Deroey en bouwt daarrond een nieuw team met jongeren. De 29-jarige Dennis Deroey wordt zo plotsklaps de ouderdomsdeken van de Antwerpenaren.



Dankzij seizoensrevelatie Wouter ter Maat haalde Gent vorig jaar de top zes. Dat Ter Maat top is, bleek ook uit de jongste EK-kwalificatiecampagne van Oranje. Zijn vertrek uit de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad moet worden opgevangen door Mitch Beal die uit het Amerikaanse collegevolleybal komt.



Een opvallende vaststelling is dat geen enkele ploeg nog een volledig Belgische kern heeft, terwijl Haasrode-Leuven en Amigos Zoersel dat vorig seizoen wel hadden. Dit jaar is natuurlijk extra belangrijk voor de ploegen die naast play-off I grijpen, aangezien er op het eind van het seizoen - voor het eerst sinds Waasland in 2012-2013 - een ploeg zal zakken om sportieve redenen.