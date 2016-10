LA Sparks verliezen, zonder Ann Wauters, tweede WNBA-finalewedstrijd

Door: redactie

12/10/16 - 09u01

© afp.

De Los Angeles Sparks hebben de tweede wedstrijd in de finale van de WNBA verloren. Op het veld van titelverdediger Minnesota gingen de Californiërs met 79-60 onderuit. Het staat nu 1-1 gelijk. Zondag wonnen de Sparks de eerste wedstrijd in het Targer Center in Minneapolis met 76-78.

Net zoals afgelopen weekend kwam Ann Wauters niet in actie bij de bezoekers. Maya Moore van de Lynx kroonde zich met 21 punten tot topschutter.



De finale wordt naar een best-of-five gespeeld. Voor de derde wedstrijd is LA gastheer (14 oktober), het vierde (16 oktober) en eventuele vijfde (20 oktober) duel staan respectievelijk in LA en Minnesota gepland.



De Lynx staan voor de vijfde keer in zes jaar in de finale en mikken op een vierde titel, voor de Sparks is het de eerste finale sinds 2003, zij wonnen het kampioenschap in 2001 en 2002. Voor Ann Wauters is het haar tweede WNBA-finale, in 2008 verloor ze de eindstrijd met de San Antonio Silver Stars.