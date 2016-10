"Door het dolle heen na mijn eerste zege in de Finals"

Door: Valerie Hardie

11/10/16 - 22u20 Bron: Eigen berichtgeving

video Ann Wauters, een icoon in het basketbal, staat met de LA Sparks in de finale van de WNBA. Eén zege is al binnen, nog twee te gaan. Wij houden u dagelijks up to date over hoe het haar vergaat en spraken haar vijf uur voor de tweede match vannacht.

"Zondag won ik met de Sparks voor het eerst een match in de Finals van de WNBA. Met San Antonio gingen we in 2008 drie keer onderuit. En straks staat de tweede match, weer in Minnesota, op het menu. Maken we een kans? Ik denk het wel. Al zal het niet makkelijk worden en zal Minnosota gretiger dan ooit aan de wedstrijd beginnen."



Herbekijken

"We zijn de dag om 10u begonnen met het herbekijken van de eerste match. Tot in de kleinste details analyseert de coach alle mogelijke fases. Hoe de speelsters van Minnesota hun punten maakten, welke 'turnovers' wij uitlokten, hoe wij verdedigen, hoe zij verdedigden, onze aanval, hun aanval en uiteraard: aan wat we ons straks mogen verwachten."



"Om halftwaalf volgde de 'shootaround': een beetje shotten om ons wat los te werken. Waarna we onze vijftig verschillende 'offenses' overliepen. Elke optie heeft een naam dus je moet redelijk aandachtig zijn. En omdat de coach veel belang hecht aan verdedigen, zijn we daar ook nog eens overheen gegaan. Afronden deden we met vrijworpen en een shot vanuit de middencirkel. Wie die maakt, krijgt van de coach 50 dollar. Mij is het helaas niet gelukt. (lacht) Hoewel: ik heb daar dit seizoen toch al 200 dollar aan verdiend."



Dochter Lou

"Mijn oudste dochter Lou is mee naar Minnesota gereisd. Het is pas de eerste keer dat ze een paar dagen alleen met mij op stap is. Vince en Dree zijn bij Lot in LA gebleven. Tijdens de eerste match zondag paste de vriendin van Alana Beard op haar, straks die van Kristi Toliver. En Lou leeft ook helemaal mee. Ze zat met zo'n pluchen hand van de Sparks te zwaaien - tussen alle supporters van Minnesota."



"Alana Beard maakte het winnende shot zondag. Het zou wel eens het shot kunnen worden dat ons de titel oplevert en hét shot van haar carrière na 13 jaar in de WNBA.We staan nu voor, maar het blijft maar één overwinning. Dat wil niks zeggen. Al gaven we er Minnesota wél de boodschap mee: wij doen mee om te winnen."



"Dat ik niet veel aan spelen toekom, of zelfs niet, daar ben ik stilaan aan gewend. Dat verandert weinig aan de beleving: ik maak deel uit van de ploeg, we doen alles samen. En de ambiance is fantastisch. Zeker zondag waren we toch euforisch. Zó spannend. We waren door het dolle heen. Hopelijk straks weer."