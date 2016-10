Amerikaanse golfer Dustin Johnson verkozen tot PGA-speler van het jaar

Door: redactie

De Amerikaan Dustin Johnson is vandaag door zijn collega's verkozen tot beste speler van het PGA-circuit van het afgelopen seizoen.

De 32-jarige Johnson won met het US Open, de World Golf Championships en het BMW Championship dit jaar drie titels en sloot het jaar af als nummer twee op de wereldranglijst. Johnson maakte eveneens deel uit van het Amerikaanse team dat begin oktober Europa, met onze landgenoot Thomas Pieters, versloeg in de tweejaarlijkse strijd om de Ryder Cup. In de 22 toernooien waarin hij dit jaar aantrad haalde hij 12 keer de top tien en verzamelde hij 9,3 miljoen dollar aan prijzengeld.