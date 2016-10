Olympisch kampioene Tatyana Lysenko moet medaille van Londen inleveren

Door: redactie

11/10/16 - 17u54 Bron: Belga

© ap.

OS 2012 De Russin Tatyana Lysenko moet de gouden medaille die ze veroverde in het hamerslingeren op de Olympische Spelen van 2012 in de Britse hoofdstad Londen inleveren nadat ze bij een nieuwe dopingtest op haar bewaarde stalen betrapt werd op het gebruik van het verboden product turinabol. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vandaag bekend.

De intussen 33-jarige Lysenko, een voormalige wereldrecordhoudster, wordt geschrapt uit de uitslag en moet haar olympische medaille en diploma inleveren. Het is nu aan de Internationale Atletiekfederatie IAAF om de uitslag aan te passen. In principe gaat het goud naar de Poolse Anita Wlodarczyk, de regerende olympische kampioene.



Het IOC heeft intussen al meer dan duizend tests uitgevoerd op de bewaarde stalen van de Olympische Spelen van 2008 en 2012. Dankzij de nieuwe onderzoeksmethoden kwamen zo al heel wat positieve dopingstalen aan het licht. Zo moest onder meer de Russische aflossingsploeg die in 2008 goud veroverde in de 4x100 meter bij de vrouwen die medaille inleveren nadat een nieuwe dopingtest op de bewaarde stalen van atlete Yulia Chermoshanskaya sporen had opgeleverd van testosteron en steroïden. Daardoor kwam de gouden medaille in handen van België, dat acht jaar geleden met Kim Gevaert, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée op de tweede plaats strandde in de aflossing.



Bij een soortgelijke test bij de Russische hoogspringster Anna Chicherova op haar bewaarde stalen van de Spelen van 2008 kwam eveneens de aanwezigheid van turinabol aan het licht. De intussen 34-jarige Chicherova werd geschrapt uit de uitslag en moest haar olympische medaille en diploma inleveren. Het goud in Peking ging acht jaar geleden naar onze landgenote Tia Hellebaut, na een schitterende sprong over 2m05. Het zilver was voor de Kroatische Blanka Vlasic. Vier jaar later was Chicherova in Londen goed voor goud. Hellebaut nam toen met een vijfde plaats afscheid van de Spelen.