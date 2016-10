Ilse Heylen start bedrijf op rond judo

Door: redactie

Ex-judoka Ilse Heylen, Belgisch recordhoudster inzake medailles op internationale wedstrijden, start een bedrijf op waarbij judo centraal staat in training en teambuilding en dat zich zowel richt naar de sportwereld als naar het bedrijfsleven.

De 39-jarige Heylen had zich een rustige periode voorgesteld nadat ze in mei besliste haar topsportcarrière te beëindigen toen ze in extremis een vierde opeenvolgende deelname aan de Olympische Spelen miste. "Van het spreekwoordelijke zwarte gat heb ik niets gemerkt", reageerde ze dinsdag. "Ik ben heel druk bezig met de opstart van een bvba, geef op donderdag les rond judo in Mechelen aan brandweerlui en politieagenten in opleiding, geeft training aan competitie-judoka's van Top Judo Antwerpen en Judocentrum Leuven en werk aan de voorbereiding van mijn afscheidsfeest op 25 november."



Op 1 januari wil Ilse Heylen haar bedrijf opstarten. "Ik wil judoka's begeleiden, clinics organiseren rond judo en thema's zoals preventie van letsels en blessures, maar ik wil ook al mijn ervaring en kennis aanbieden om in bedrijven aan teambuilding te doen. Het lesgeven aan brandweer en politie is in dat opzicht een eerste test. Vanaf januari wordt het bedrijf mijn hoofdberoep en mijn man Olivier werkt mee in bijberoep. Wij focussen in eerste instantie op België, maar er lopen ook gesprekken met buitenlandse geïnteresseerden."



Ilse Heylen blijft ook in het judo actief: "Ik geef momenteel training aan de competitiejudoka's van Top Judo Antwerpen, een samenwerking van acht judoclubs, en van Judo Centrum Leuven. En dus komt er van rustige TV-avonden, waarop ik toch gehoopt had, niets in huis."



Ook blijft Heylen het internationale judo volgen en heeft ze weet van de plannen van Charline Van Snick om van de -48 naar de -52 kilogram over te stappen. Heylen waarschuwt voor de valkuilen bij een eventuele overgang. "Bij de -48 kg is snelheid van uitvoering belangrijk, de -52 kg stoelt al meer op techniek. Daar heeft ze dus een werkpunt aan. Bij de -48 kg was Charline één van de judoka's met de meeste kracht. Als ze overstapt naar de halflichtgewichten, zal ze dikwijls moeten optornen tegen concurrenten die minstens even sterk zijn. En dan is er nog haar lengte. Zij is relatief klein en dat maakt dat zij dikwijls en gemakkelijk in de nek gepakt zal worden en zo al meteen overtroefd zal worden. In het post-Olympisch jaar zal het allemaal nog wel meevallen, maar in de twee jaar voor de Spelen van Tokio, wanneer de kopstukken van de -52 kg weer allemaal op hun best zijn, wordt het geen eenvoudige klus voor Charline." .