Tiger Woods stelt wederoptreden opnieuw uit

Door: Maarten Vanbergen

10/10/16 - 20u23 Bron: Belga

© afp.

Tiger Woods zou dan toch niet deelnemen aan de Safeway Open, dat nieuws werd de wereld ingestuurd door het golfkanaal van Tim Rasaforte. De 14-malige kampioen zou er zijn wederoptreden vieren nadat hij niet meer speelde sinds het Wyndham kampioenschap in augustus vorig jaar. Het is ook nog niet duidelijk of Woods zal deelnemen in de volgende kampioenschappen.



"Na lang beraad, moet ik erkennen dat ik nog niet klaar ben om in het PGA-circuit terug te keren", verklaarde de 40-jarige Amerikaan. "In ben wel fit en voel me goed, maar mijn spel is nog niet goed genoeg om de strijd met 's werelds beste golfers aan te gaan. Ik ga hard blijven trainen met het oog op de Hero World Challenge. Ik blijf er alles aan doen om weer competitief golf te kunnen spelen. Ik ben er dicht bij en zal niet opgeven voor het doel bereikt is."



Woods domineerde jarenlang het golfcircuit en stond maar liefst 683 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Momenteel is hij afgezakt naar de 786e plaats.