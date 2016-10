NFL verbiedt eerbetoon aan Muhammad Ali

Door: redactie

10/10/16 - 19u49

Sunday vibes ! Float like a butterfly, sting like !! #boomin

Antonio Brown was er helemaal klaar. De speler van de Pittsburgh Steelers wilde met zijn Muhammad Ali-schoenen zijn overleden held eren. Maar de NFL wilde daar niets van weten en dreigde met een sanctie. Uiteindelijk wisselde Brown voor de wedstrijd tegen de New York Jets zijn schoenen en daarom mocht hij toch aan het duel beginnen.

De NFL heeft een halve pagina opgesteld met regels over welke schoenen zijn toegestaan. Zo staat er in het reglement dat de schoenen zwart, wit of in een kleur van het team moeten zijn. "Je moet nu eenmaal de regels opvolgen'', zei Brown na de wedstrijd tegen NY Jets.