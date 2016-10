Ruiter Ludo Philippaerts eist 725.000 euro schadevergoeding

Door: redactie

10/10/16 - 17u26 Bron: Belga

© epa.

De bekende springruiter Ludo Philippaerts en zijn stoeterij Dorperheide eisen voor de correctionele rechtbank van Antwerpen 725.000 euro schadevergoeding van de vroegere eigenaars van stoeterij Arenberg in Malle. Zij zouden hem bij de verkoop van een paard hebben opgelicht. Het openbaar ministerie vorderde voor Patrick S. en Louise M., die verstek laten gaan, twintig maanden cel en 2.750 euro boete en voor stoeterij Arenberg 8.250 euro boete.

De stoeterijen Dorperheide en Arenberg hadden in 2002 het paard Amaretto d'Arco gekocht voor 17.000 euro. Het paard werd bij stoeterij Arenberg in Malle op stal gezet. Op 18 augustus 2008 vernam Philippaerts dat de beklaagden het dier zonder zijn medeweten verkocht hadden aan de Amerikaanse fokkerij Spy Coast Farm.



"Patrick S. beweerde dat hij 500.000 euro voor Amaretto d'Arco had gekregen en beloofde mijn cliënt de helft. Later bleek dat de Amerikanen 1.450.000 euro hadden neergeteld", pleitte advocaat John Maes namens Philippaerts en zijn stoeterij.



Stoeterij Arenberg vroeg de vrijspraak. "De cruciale vraag is: wie was eigenaar van het paard? Wie mocht het verkopen? Ik denk diegene die het in zijn bezit had. Het stond jarenlang in de stallen van mijn cliënt. De burgerlijke partij kan het eigendom niet bewijzen en bijgevolg zijn ook de beweerde misdrijven lastens mijn cliënt niet aangetoond", stelde advocaat Axel De Schampheleire. Vonnis op 14 november.