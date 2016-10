Na levensbedreigende brandwonden en 200 operaties voltooit verminkte Turia Pitt Ironman in Hawaï

Door: redactie

10/10/16 - 15u55

Aan het vuistdikke boek van heldhaftige, bijzondere en aangrijpende sportverhalen heeft Turia Pitt een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De Australische ultraloopster werd in 2011 tijdens een wedstrijd over 100 kilometer in de Australische Outback overvallen door een bosbrand. Ze raakte verminkt voor het leven. 200 operaties later voltooide ze zaterdag de Iron Man van Hawaï.

Turia Pitt voor haar ongeluk. © HH. Turia Pitt legde de triatlonklassieker na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en de marathon (42 kilometer en 195 meter) af in 14 uur 37 minuten en 30 seconden, maar over die onbelangrijke tijd had niemand het. Pitt werd louter en alleen geprezen om haar doorzettingsvermogen na een levensverhaal zonder weerga. "Meedoen aan de Ironman heeft me getoond dat ik alles, maar dan ook alles, aan kan in het leven.''



Op social media werd Pitt een rolmodel genoemd na een fysieke en mentale strijd van vijf jaar, 200 operaties én 864 dagen ziekenhuis. Het ongekende staaltje van kracht en vastberadenheid werd alom geprezen. "Je blijft verbazen en inspireren'', schreef een volgster op haar facebookpagina.



Voor Pitt was de triatlon op Hawaï niettemin een ongekende strijd. "Het was ongelooflijk zwaar'', zei Pitt, die speciale kleding droeg tegen de hoge luchtvochtigheid en hitte op het vulkaaneiland. "Ik kan vanwege al mijn brandwonden mijn eigen lichaamstemperatuur niet reguleren. Daarom draag ik allerlei kleding, zoals verkoelende mouwen, als aanpassing.'' Lees ook Daniela Ryf wint Ironman Hawaï voor vrouwen, Tine Deckers geeft op

