75-jarige Vlaming pakt zilver op Iron Man: "Toch maar niet doen"

Brecht Herman

10/10/16 - 13u36 Bron: Het Laatste Nieuws

42 landgenoten zwommen, fietsten en liepen dit weekend de Iron Man in Hawaï. De strafste van al? Eli Iwens. Niet alleen omdat hij zilver pakte in zijn categorie, vooral omdat hij 75 jaar is. "Ik wil gewoon fit blijven", zegt de kwieke triatleet. "Bewonderenswaardig, al raad ik het geen enkele zestigplusser aan", repliceert geriater Lucien De Cock.

Als u 75 bent, denkt u er wellicht niet aan om op die aardige leeftijd nog 3,8 kilometer te zwemmen, 180 km te fietsen en 42,195 km te lopen, toch?. Dat is nochtans exact wat Eli Iwens uit het Vlaams-Brabantse Betekom dit weekend gedaan heeft tijdens de Iron Man in Hawaï. Na 13 uur en 34 minuten finishte hij als tweede in leeftijdscategorie 75-80, waaraan 12 mannen deelnamen. "Ja, tweede, ja.... Ik ging voor het goud" reageerde hij na afloop van zijn vierde triatlon in Hawaï een beetje ontgoocheld. "Tijdens het lopen heb ik het laten afweten, ik kreeg op iedere helling krampen. Te weinig bergop getraind."



De natuurlijke reactie van een doorgewinterde sporter, al is Iwens dat nog maar een vijftiental jaar.



