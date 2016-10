Bart Swings begon schaatsseizoen nooit zo voortvarend

Door: redactie

10/10/16 - 11u53 Bron: Belga

Bart Swings. © epa.

Nooit eerder in zijn schaatsloopbaan maakte Bart Swings meer indruk dan in dit preolympisch seizoen. Bij de internationale openingswedstrijden in het Zuid-Duitse Inzell legde Swings de 5.000 meter vijf seconden sneller af dan vorig jaar: 6:19.86 tegen 6:24.76. Op de 1.500 meter was het verschil anderhalve seconde: 1:45.99 tegen 1:47.36.

In de jaren daarvoor, Swings' beginnersjaren als schaatser, was hij stukken langzamer. De ontmoeting in Inzell, steevast in het tweede of derde weekend van oktober, biedt aardig vergelijkingsmateriaal. Een groot deel van de mondiale schaatselite is er present. 's Werelds beste schaatser, de Nederlander Sven Kramer, liet met een baan- en nationaal record op de 3.000 meter zijn ambities duidelijk blijken. Een van Swings' andere tegenstanders, de Noor Sverre Lunde Pedersen, was ook duidelijk sneller dan voorgaande jaren.



"Ik heb een goede zomer gehad. Hard getraind en me in die training specifieker dan voorheen op het schaatsen gericht", luidt de betrekkelijk simpele verklaring van de 25-jarige student uit Leuven. Ook de krachttraining is afgestemd op het schaatsen. Skeelerraces hield hij al vroeg in de zomer voor gezien, behoudens de traditionele marathon in Berlijn, die hij voor de vierde achterenvolgende keer won.



Net als in 2015 stond Swings, begeleid door zijn coach Jelle Spruyt, al in augustus op het olympische ijs van de Amerikaanse stad Salt Lake City. "Dat is goed bevallen. Vorig seizoen had ik aan dat trainingskamp goeddeels mijn vooruitgang te danken."



Swings zegt veel steun te hebben aan zijn trainingspartners Willem Hoolwerf en Kars Jansman bij Team Victorie, de nieuwe ploeg die nog zonder sponsor is. Op de sprintafstanden steekt hij nog wel wat op van olympisch kampioen Michel Mulder en de Australiër Daniel Greig, die hij bij het opgedoekte Team Stressless leerde kennen.



Over twee weken keert Swings terug naar Inzell voor een korte trainingsstage en een testwedstrijd over 3.000 meter. Daarna gaat de reis naar het Verre Oosten, waar het wereldbekerseizoen in Chancun (China) wordt geopend. Een week later staat de tweede manche in Nagano (Japan) op het programma. De derde wedstrijd, in Astana (Kazachstan), laat hij schieten. Door het heen-en-weer reizen zouden kostbare trainingsdagen verloren gaan. Bovendien heeft Swings minder gunstige ervaringen met transatlantische vluchten.



Hoogtepunt van het seizoen voor Swings zijn de wereldkampioenschappen afstanden, die in februari in de Zuid-Koreaanse stad Gangneung worden gehouden. Net als voorgaande jaren is Swings' programma omvangrijk: 1.500, 5.000 en 10.000 meter en de massastart, de minimarathon over zestien ronden. Het is precies een jaar voor de Olympische Winterspelen en speelt zich af op de olympische piste. "Ik hoop dat ik begin maart in Hamar nog voldoende vorm heb om een goed WK allround te rijden. Dat is ook zeker de moeite waard."