Julie Croket zet punt achter turncarrière die bol stond van de blessures

9/10/16

Turnster Julie Croket zet op amper 22-jarige leeftijd een punt achter haar carrière, dat maakte de Franstalige gymfederatie (FfG) vanavond bekend. "Proficiat met je prestaties en veel geluk in de nieuwe carrière als coach", zo schreef de Franstalige gymfederatie op zijn Instagram-account.



Blessureleed vormde spijtig genoeg de rode draad doorheen de carrière van Croket. Begin deze zomer moest ze met een voetblessure nog afzeggen voor de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Op het Test Event turnen in Rio had ze in april nochtans mee de kwalificatie voor de Spelen helpen afdwingen. Ook vier jaar geleden in Londen was ze er door een kwetsuur niet bij.