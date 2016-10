Bart Swings boekt in Inzell eerste zege in schaatsseizoen

Door: redactie

9/10/16 - 14u28 Bron: Belga

Bart Swings. © ap.

Bart Swings heeft vandaag zijn eerste overwinning van het preolympische schaatsseizoen geboekt. Swings won tijdens de internationale openingwedstrijden in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell de 1500 meter.

Met 1:45.99 hield de beste Belgische schaatser op zijn favoriete afstand het Nederlandse talent Patrick Roest achter zich (1:46.25). De derde plaats was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen (1:46.59), die Swings zaterdag op de eerste 5000 meter van het seizoen nog had afgetroefd.



Roest zette de prestatie van Swings in een gunstig perspectief. De pas 20-jarige jeugdwereldkampioen had het op de eerste dag ploeggenoot Sven Kramer op de 3000 meter na een waanzininge openingsronde (27.90) knap lastig gemaakt. Roest finishte in 3:39.33 vlak achter Kramer, die het seizoen met een baan en nationaal record opende (3:39.02). Zondag kwam Kramer, die over zestien maanden mikt op drie keer goud bij de Olympische Winterspelen, niet in actie.



Op de 500 meter noteerde Swings 36.61. Dat is vijftien honderdsten boven zijn beste tijd. Daarmee werd hij achtste. De Nederlander Niel Deelstra won in 35.94.