Timmers stoot met snelste tijd door naar finale 200 vrij in Doha

Door: redactie

9/10/16 - 10u08

© getty.

Pieter Timmers heeft zich op de wereldbekermanche kortebaan in het Qatarese Doha geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag.

Timmers klokte af na 1:48.23, de snelste tijd in de reeksen. Zijn Belgische record bedraagt 1:42.85 en dateert van december 2015 op het EK in het Israëlische Netanya.



De Oezbeek Aleksey Tarasenko zwom met 1:48.55 de tweede tijd, de Zuid-Afrikaan Myles Brown met 1:49.09 de derde. Tien zwemmers nemen deel aan de finale.



Gisteren werd Timmers vijfde in de finale van de 100m vrij. De 28-jarige zwemmer verzamelde de voorbije week al eremetaal op de WB-manches in Peking (brons op 100 en 200 vrij) en Dubai (zilver op 100 en brons op 200 vrij). Op de Olympische Spelen in Rio won Timmers zilver op de 100 meter vrije slag.