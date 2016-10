Daniela Ryf wint Ironman Hawaï voor vrouwen, Tine Deckers geeft op

Door: redactie

9/10/16 - 09u18

© epa.

De Zwitserse Daniela Ryf heeft de Ironman Hawaï voor vrouwen gewonnen. De Belgische deelneemster Tine Deckers moest opgeven wegens uitdroging.

Daniela Ryf, tevens de winnares van vorig jaar, stuntte met een tijd van 8u46:46. Daarmee had ze een voorsprong van bijna 24 minuten op de Australische Mirinda Carfrae, die als tweede eindigde met een tijd van 9u10:30. De Amerikaanse Heather Jackson werd derde, en deed 9u11:32 over het parcours.



De Belgische Tine Deckers, die een plaats in de top tien voor ogen had, moest opgeven. Ze voelde zich duizelig en had last van uitdroging.



De andere Belgische deelneemster, debutante Alexandra Tondeur, behaalde een negentiende plaats.