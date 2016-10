Duitser Frodeno wint Ironman Hawaï, Belgen Aernouts en Van Lierde in top 10

Door: redactie

9/10/16 Bron: Belga

Jan Frodeno. © ap.

De Duitser Jan Frodeno heeft voor het tweede jaar op rij de Ironman in Hawaï gewonnen. De Belgen Bart Aernouts en Frederik Van Lierde eindigden in de top tien.

De 35-jarige Frodemo legde het parcours af in een tijd van 8u06:30. Daarmee doet hij beter dan vorig jaar, toen hij 8u14:40 nodig had. Zijn landgenoten Sebastian Kienle en Patrick Lange eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats, in 8u10:02 en 8u11:14.



De Belgen Bart Aernouts en Frederik Van Lierde eindigden respectievelijk op de achtste en de tiende plaats, in 8u20:30 en 8u21:59.



De deelnemers aan de triatlon moesten 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer wielrennen en 42,195 kilometer hardlopen.