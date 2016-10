Bart Swings tweede bij internationale ouverture in Inzell

Door: redactie

Bart Swings heeft tijdens internationale openingswedstrijden in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell de 5.000 meter afgelegd in 6:19.86 seconden. Hij werd daarmee tweede achter de Noor Sverre Lunde Pedersen, die 6:17.88 klokte. De derde plaats was voor de Nederlander Mats Stoltenborg (6:24.53).

De student uit Leuven reed tegen de Duitser Patrick Beckert een regelmatige race. Tot 3.000 meter (3:46.77) hield Swings gelijke tred met Pedersen, die in hetzelfde kwartet reed. De laatste vijf ronden kon de Vlaams-Brabander het aanvangstempo (ronden onder de dertig seconden) niet meer volhouden. Pedersen reed alleen de laatste twee ronden boven de dertig seconden



Het was eerste vijf kilometer van Swings in het voor-olympisch seizoen. De Nederlander Sven Kramer, ook op trainingstage in Inzell, won de drie kilometer in 3:39.02.



De komende weken zijn ingeruimd voor training en testraces. Het seizoen begint echt op 11 november met wereldbekerwedstrijden in de Chinese stad Chanchun. Daarna staan er wereldbekerraces in Nagano (Japan) en Astana (Kazachstan) op het programma. Pas krap een maand later keert de mondiale elite terug naar Europa. Op 9 december doet het werelbekercirus het gerenoveerde Thialfstadion in Heerenveen aan.