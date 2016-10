Thomas Pieters laat steken vallen in Schotland

Door: redactie

8/10/16 - 19u00 Bron: Belga

© getty.

Alfred Dunhill Links Thomas Pieters is in het Schotse St Andrews na een derde ronde in 73 slagen weggezakt naar een gedeelde 31e plaats op het Alfred Dunhill Links Championship golftoernooi (EPGA/4.480.000 euro). Na de tweede ronde stond Pieters nog op een mooie zesde plaats in Schotland.