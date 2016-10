Pieter Timmers is vijfde in finale 100 meter vrij in Doha

Door: redactie

8/10/16

Pieter Timmers is in het Qatarese Doha op de zesde manche van de wereldbeker kortebaan op de vijfde plaats geëindigd in de finale van de 100 meter vrije slag.

Timmers legde de afstand af in 47.53. De zege was voor de Rus Vladimir Morozov (45.77), die de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos (46.00) achter zich hield. Ook de Japanners Katsumi Nakamura (46.83) en Shinri Shioura (47.42) bleven de 28-jarige Timmers voor.



In de reeksen klokte de zilverenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio met 48.50 de derde chrono op 39 deelnemers. Alleen de Rus Vladimir Morozov (48.08) en de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos (48.48) zwommen toen sneller.



Timmers verzamelde de voorbije week eremetaal op de WB-manches in Peking (brons op 100 en 200 vrij) en Dubai (zilver op 100 en brons op 200 vrij). Morgen gaat de BRABO-zwemmer in Doha nog van start in de reeksen van de 200 meter vrije slag.