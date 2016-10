Pieter Timmers stoot met derde tijd door naar finale 100m vrij in Doha

Door: redactie

8/10/16 - 10u02 Bron: Belga

© getty.

Pieter Timmers heeft zich vandaag op de wereldbekermanche kortebaan in het Qatarese Doha geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag.

De zilveren medaille van de Olympische Spelen in Rio klokte met 48.50 de derde chrono op 39 deelnemers. Alleen de Rus Vladimir Morozov (48.08) en de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos (48.48) gingen nog sneller in de reeksen.



De 28-jarige Timmers verzamelde de voorbije week al eremetaal op de WB-manches in Peking (brons op 100 en 200 vrij) en Dubai (zilver op 100 en brons op 200 vrij).