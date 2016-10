Thomas Pieters klimt naar zesde plaats in Schotland

Door: redactie

Thomas Pieters is vandaag in het Schotse Saint-Andrews met een ronde in 68 slagen, vier onder par, van de 26e naar de zesde plaats opgeklommen in het Alfred Dunhill Championship golf (EPGA/5 miljoen dollar).

Op de Kingsbarns golfbaan sloeg Pieters birdies op de holes één, drie, zeven, acht, tien en zestien. Op de zeventiende hole moest hij een dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Met zijn totaalscore van 138 slagen, zes onder par, heeft hij vijf slagen achterstand op Ross Fisher. De Engelsman gaat alleen aan de leiding, met één slag voorsprong op de Zweed Joakim Lagergren. Diens landgenoot Alexander Noren, na de eerste ronde leider, is op twee slagen derde.



"Dit zijn hier drie fantastische golfbanen", liet Pieters zich ontvallen. "Ik amuseer mij hier enorm en ik scoor dan ook nog goed, wat moet je nog meer hebben." Pieters speelt, net als de andere profspelers, samen met bekende amateurs. De ex-voetballers Luis Figo en Ruud Gullitt, de fimster Hugh Grant, de meervoudige olympische roeikampioen Steve Redgrave en 's werelds succesvolste hordejockey Anthony McCoy staan op de deelnemerslijst.



Ook Nicolas Colsaerts, die op de St.Andrews golfbaan aan de slag was, deed het meer dan behoorlijk. Een tweede ronde in 70 slagen, na birdies op de holes vijf, twaalf en veertien en een bogey op de zestiende hole, leverde hem dertien plaatsen winst op: van 45 naar 32.