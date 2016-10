Frankrijk smult van deze knappe goal van nationale handbaldoelvrouw

Door: redactie

De Franse nationale handbaldoelvrouw Cléopâtre Darleux heeft een interland tussen Frankrijk en Noorwegen opgeluisterd met een wel heel fraai doelpunt. De 26-jarige Darleux onderschepte een mindere uitworp van haar Noorse collega en ze stoomde meteen door richting het vijandelijke doel. Met een geveinsde pass zette ze de laatste Noorse verdediger in de wind, waarna ze de bal tegen het net gooide. Behalve mooi was het doelpunt van Darleux bovendien ook belangrijk, want Frankrijk haalde het nipt met 19-17.