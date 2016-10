Tiger Woods maakt rentree op golfbaan in Californië

Door: redactie

7/10/16 - 16u34

Tiger Woods maakt volgende week in de Safeway Open in Californië zijn rentree in het golf. De 40-jarige Amerikaan, die jarenlang bekend stond als de beste golfer ter wereld, maar later negatief in het nieuws kwam vanwege buitenechtelijke relaties, speelde meer dan een jaar geen golf op het hoogste niveau.