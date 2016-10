Thiams vakantie is voorbij, tijd voor bittere ernst

Door: Valerie Hardie

7/10/16 - 09u32

© RV.

Woensdag postte hordeloopster Anne Zagré (links) nog deze selfie met 200m-loopster Cynthia Bolingo en meerkampster Nafi Thiam (rechts) na hun laatste uitje in Lissabon, sinds gisteren is het weer bittere ernst voor onze olympische kampioene. Coach Roger Lespagnard verwachtte de Naamse atlete, die gisteren door de Europese atletiekfederatie genomineerd werd voor 'Revelatie van het Jaar', voor haar eerste training van het nieuwe seizoen. Het is nog niet duidelijk of Thiam in maart aan het EK indoor zal meedoen, maar het WK in de zomer in Londen zal ongetwijfeld de belangrijkste afspraak in haar agenda worden. Mogelijk is ze op dat WK van één grote concurrente verlost, want vice-olympisch kampioene Jessica Ennis gaf aan dat ze twijfelt over haar deelname. De 30-jarige Britse titelverdedigster wil graag aan gezinsuitbreiding doen - ze heeft al een zoontje van twee jaar.