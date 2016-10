Wereldkampioen Anderson houdt Huybrechts uit halve finales World Grand Prix darts

Door: redactie

Kim Huybrechts (PDC 12) is er gisteren in de Ierse hoofdstad Dublin niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op het World Grand Prix dartstoernooi (PDC/456.935 euro). De dertigjarige Antwerpenaar moest met 3-1 zijn meerdere erkennen in de Schot Gary Anderson (PDC 2).