Polsstokspringer Barber toegelaten in Rio ondanks cocaïnegebruik: "Gevolg van een onenightstand"

Shawn Barber eindigde op de Olympische Spelen in Rio pas tiende in het polsstokspringen. Een teleurstelling voor de wereldkampioen van 2015. Al was het een half mirakel dat de 22-jarige Canadees überhaupt mocht deelnemen, zo blijkt vandaag. Het Sport Dispute Resolution Centre maakte bekend dat Barber in juli een positieve cocaïnetest aflegde. Het excuus van de polsstoktopper was hoogst eigenaardig: "Kwam door het zoenen met een onenightstand". Het verhaal werd bevestigd door de dame in kwestie en Barber werd vrijgepleit.

De feiten dateren al van drie maanden geleden, maar het rapport van het Sport Dispute Resolution Centre werd nu pas openbaar gemaakt. Eerst terug naar de feiten. Op 9 juli testte Barber tijdens de Canadese kampioenschappen in Edmonton, waar hij de titel veroverde en zich daardoor plaatste voor de Spelen in Rio, positief op cocaïne. De 22-jarige Canadees, die zich in 2015 kroonde tot wereldkampioen in het polsstokspringen, hing een schorsing van vier jaar boven het hoofd en moest bang afwachten. Op 11 augustus, twee dagen voor de start van de Spelen, moest Barber zich verdedigen tijdens een hoorzitting. Zijn excuus van de positieve plas was op zijn minst gezegd eigenaardig.



Pikante activiteiten

Één dag voor de kampioenschappen in Edmonton plaatste Barber (onder een pseudoniem) een advertentie op de zoekertjessite Craigslist om "professionele vrouwen te ontmoeten die vrij van ziekte en drugs waren". De Canadees beweerde dat hij "een partner voor het weekend wilde vinden om zich te onttrekken aan de stress" Hij bevestigde dat hij interesse had in een "seksuele ontmoeting". Luttele tellen later had de polsstokspringer al prijs en sprak hij met een vrouw af in een hotelkamer. Wat er in de kamer gebeurde, laat zich al raden. Barber en de dame in kwestie kusten elkaar verschillende keren "naast andere pikante activiteiten". Na een klein halfuurtje verliet de 22-jarige Canadees het hotel. Hij vertelde dat er geen geld mee gemoeid was en er afgesproken werd om de dame nooit meer te zien. © PN.