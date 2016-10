Thomas Pieters ontgoochelt in eerste ronde in St. Andrews

Door: redactie

6/10/16 - 20u06 Bron: Belga

© getty.

Alfred Dunhill Links Thomas Pieters staat in het Schotse St Andrews na een eerste ronde van 70 slagen op een gedeelde 26e plaats op het Alfred Dunhill Links Championship golftoernooi (EPGA/4.480.000 euro).

Pieters, die op tweede parcourshelft op de Carnoustie-golfbaan van start ging, putte op zijn eerste vijf holes drie birdies weg waarna er nog twee bogeys volgden. Op de zevende hole viel er nog een birdie waarmee de 24-jarige Antwerpenaar dag één afsloot op een gedeelde 26e plaats.



Nicolas Colsaerts, die op de Kingsbarns-golfbaan aan de slag was en net als Pieters op de tweede parcourshelft van start ging, startte met birdies op de holes tien en zestien. Op de achttiende hole ging hij in de fout wat hem een dubbele bogey kostte. Op de derde hole putte hij nog een birdie weg wat resulteerde in een ronde van 71 slagen en een gedeelde 45e plaats.



De leiding is voor de Zweed Alexander Noren, die op de Carnoustie-golfbaan een ronde noteerde in 64 slagen, acht onder par. Tijdens de eerste drie dagen spelen de profspelers op drie verschillende banen en dit met een bekende amateur. Na de derde ronde volgt de cut en strijden de overgebleven profs voor de eindzege.



Stand na eerste ronde Alfred Dunhill Links Championship, St Andrews:



1. Alexander Noren (Zwe) 64 -8



2. Ross Fisher (Eng) 65



3. Matt Ford (Eng) 66



. Joakim Lagergren (ZWe) 66



5. Scott Jamieson (Sch) 67



. Raphaël Jaqcuelin (Fra) 67



. Tyrrell Hatton (Eng) 67



. Callum Shinkwin (En) 67



9. Rikard Karlberg (Zwe) 68



. JBe Kruger (ZAf) 68



. Eddie Pepperell (Eng) 68



. Florian Fritsch (Dui) 68



. Alejandron Cañirazes 68



...



26. Thomas Pieters (Bel) 70



45. Nicolas Colsaerts (Bel) 71