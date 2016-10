Nafi Thiam zit bij laatste drie genomineerden voor Europese Belofte van het Jaar

Door: redactie

6/10/16 - 19u24 Bron: Belga

© belga.

Nafissatou Thiam is bij de drie overgebleven genomineerden voor de prijs voor de Europese Belofte van het Jaar bij de vrouwen, een onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt door de Europese Atletiekfederatie. Dat maakte European Athletics donderdag bekend. De winnaars worden op zaterdag 15 oktober bekendgemaakt tijdens een ceremonie in het Portugese Funchal (Madeira).

Thiam veroverde in augustus op amper 21-jarige leeftijd het goud in de zevenkamp op de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. In vijf van de zeven onderdelen liet ze een persoonlijk record optekenen, waardoor ze in totaal driehonderd punten meer scoorde dan bij haar vorige record. In de verkiezing voor Europese Belofte van het Jaar bij de vrouwen neemt ze het op tegen de 21-jarige Kroatische speerwerpster Sara Kolak, die in Rio eveneens verrassend goud pakte, en de 20-jarige Britse Dina Asher-Smith, de Europese kampioene op de 200 meter. Bij de mannen gaat het voor de prijs van Europese Belofte van het Jaar tussen de Duitser Max Hess, de Brit Matthew Hudson-Smith en de Noor Karsten Warholm.



Voor de onderscheiding voor de Europese Atleet van het Jaar komen de Britse langeafstandsloper Mo Farah, de Italiaanse hoogspringer Gianmarco Tamberi en de Duitse speerwerper Thomas Röhler nog in aanmerking. Bij de vrouwen zijn de Spaanse hoogspringster Ruth Beitia, de Griekse polsstokspringster Ekaterini Stefanidi en de Poolse Anita Wlodarczyk de genomineerden. Tweevoudig winnares Dafne Schippers zit na een minder seizoen niet bij de laatste drie. Ook bij de mannen is de winnaar van vorig jaar, de Britse verspringer Greg Rutherford, er deze keer niet bij.



In de verkiezingen wordt er rekening gehouden met stemmen van fans, media, aangesloten federaties en een expertenpanel.