Tomas Van Den Spiegel krijgt topfunctie bij Europese basketcompetities

6/10/16 - 17u47 Bron: Belga

Voormalig basketbalspeler Tomas Van Den Spiegel is de nieuwe voorzitter van de ULEB, de koepelorganisatie van de Europese basketcompetities. Dat maakte de ULEB vandaag bekend.

De 38-jarige Van Den Spiegel werd voorgedragen door de Belgische Pro Basketball League en werd vandaag op de algemene vergadering van de ULEB in het Spaanse Barcelona voor vier jaar verkozen als voorzitter. Hij volgt er de Spanjaard Eduardo Portela op.



"Het is een hele eer om een monument als Portela te mogen opvolgen", vertelde Van Den Spiegel in een persmededeling. "Het is mijn ambitie om zoveel mogelijk profliga's te verenigen en als lobbyorgaan op te treden bij politieke, economische en enkele sportspecifieke stakeholders, zoals ook Euroleague en FIBA. Elke liga in Europa heeft zijn eigen specifieke noden en uitdagingen. Het is de rol van ULEB elk van die liga's op zijn eigen niveau te ondersteunen en te helpen professionaliseren."



De ULEB werd in 1991 boven het doopvont gehouden met de bedoeling om de professionalisering binnen de competities op het hoogste niveau in Europa structureel te ondersteunen. Dertien profliga's zijn momenteel lid van de ULEB, waaronder ook de Pro Basketball League. De ULEB stond in 2000 aan de wieg van de Euroleague, waarmee de profliga's zich van FIBA afscheurden.