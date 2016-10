Klitschko: "Fury haalt goede naam van de bokssport door het slijk"

Door: redactie

6/10/16 - 12u38

© reuters.

Bokser Vladimir Klitschko heeft flink uitgehaald naar Tyson Fury. De Oekraïener, die vorig jaar door de Brit werd onttroond als 'koning' van de zwaargewichten, baalt ervan dat Fury nu voor de tweede keer een titelgevecht heeft uitgesteld. De boksers zouden elkaar op 29 oktober treffen in Manchester.

© epa.

Klitschkois naar eigen zeggen "not amused" met de houding van Fury, die niet alleen twee titelgvechten cancelde, maar begin deze week ook 'even' met pensioen ging en werd gepakt op het gebruik van cocaïne. "Fury haalt de goede naam van de bokssport door het slijk'', zegt Klitschko in Bild. "Dit toont ook hoe ongelooflijk onsportief hij is. Hij blokkeert gewoon een nieuw titelgevecht.''