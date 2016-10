Pieters: "Gelukkig is Ryder Cup niet elk jaar. Dat kan mijn hart niet aan"

Valerie Hardy

Lang heeft golfer Thomas Pieters (24) niet kunnen genieten van zijn glansprestatie op de Ryder Cup. Maandag stapte de beste 'all time' debutant alweer op het vliegtuig richting Schotland, om vandaag aan het Alfred Dunhill Links Championship te beginnen. Zo gaat dat in het leven van een profsporter: "Leuk om zo geprezen te worden, maar als ik er hier nu niks van terechtbreng, dan zijn al die mooie commentaren snel vergeten."

De jonge Belg schreef geschiedenis als beste rookie ooit op de Ryder Cup en met zo'n prestatie loop je vanzelf in de kijker. Of zoals Pieters het gisteren uitdrukte: "Ik kreeg op de Ryder Cup niet zoveel naar mijn hoofd geslingerd. Meestal was het van: 'Who ís this guy? We don't know him!' (lacht) Nu zullen ze me wel kennen."



De Belg is zo hot dat hij gisteren als blikvanger voor de internationale pers werd gezet in Schotland, op Twitter kreeg hij er in één week tijd meer dan 8.000 volgers bij. Hoe Pieters daar zelf probeert mee om te gaan? Waarom hij zich nu écht klaar voelt om te wedijveren met de wereldtop en wat hij denkt over het gedrag van de Amerikaanse fans tijdens de Ryder Cup?