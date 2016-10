Volleybalbond FIVB bouwt op 73-jarige Graça

Door: redactie

6/10/16 - 08u48 Bron: ANP

Ary Graça te midden van Cerutti Alison (links) en Oscar Bruno Schmidt. © Getty.

De internationale volleybalbond FIVB staat ook de komende acht jaar onder leiding van Ary Graça. De 73-jarige Braziliaan werd woensdagavond op het congres van de FIVB in Buenos Aires herkozen als voorzitter. Graça, die deze functie sinds 2012 bekleedt, had geen tegenstander en mag zich nu tot en met 2024 de hoogste man in de volleybalwereld noemen.