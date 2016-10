Olympisch golfkampioen Justin Rose neemt twee maanden pauze

Door: redactie

Olympisch golfkampioen Justin Rose heeft een pauze van twee maanden ingelast. De 36-jarige Engelsman heeft naar eigen zeggen rust nodig om fysiek en mentaal helemaal te herstellen van een hectische periode. Rose kreeg in mei in Florida tijdens het Players Championship last van zijn rug, een blessure waarvan hij nog steeds niet helemaal genezen is.