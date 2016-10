Toprugbyer weggestuurd bij All Blacks na wc-bezoek met een vrouw

Door: redactie

5/10/16 - 21u09 Bron: ANP

Aaron Smith aan de bal. © anp.

De Nieuw-Zeelandse rugbyer Aaron Smith (27) heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. De 54-voudig international van de wereldkampioen besloot op het vliegveld van Christchurch tot een sanitaire stop in het gezelschap van een vrouw. Het spannende toiletbezoekje ontging de teamleiding van de All Blacks niet, waarna Smith in onderling overleg terug naar huis werd gestuurd. Hij mist daardoor de wedstrijd tegen Zuid-Afrika in Durban.