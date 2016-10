Timmers pakt tweede medaille in Dubai

Door: redactie

Pieter Timmers heeft vandaag op de wereldbekermanche kortebaanzwemmen in Dubai een tweede medaille weggekaapt. Na een eerdere zilveren medaille op de 100m vrije slag veroverde Timmers nu brons op de 200m vrije slag (1:44.63). Op de 50m vrije slag eindigde hij als achtste in 21.98.

Timmers moest op de 200m vrije slag enkel de Zuid-Afrikaan Myles Brown (1:43.11) en de Brit James Guy (1:43.70) voorlaten. In de reeksen eerder op de dag had Timmers nog de snelste tijd laten optekenen (1:47.59).



Op de 50m vrije slag ging het goud opnieuw naar de Rus Vladimir Morozov in 20.88. Hij won eerder ook al de 100m vrije slag. Het podium werd vervolledigd door de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos (21.17) en de Brit Benjamin Proud (21.25). In de reeksen zwom Timmers de zesde tijd (22.00).



Gisteren tikte Timmers in de finale van de 100m vrije slag aan na 47.14 en daarmee was hij goed voor zilver, na Morozov (46.71).



Vorige week haalde Timmers brons op de 100 en 200m vrije slag tijdens de wereldbekermanche in Peking. Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde de 28-jarige Timmers zilver op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag.