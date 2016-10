Timmers met snelste chrono naar finale 200m vrij in Dubai

Door: redactie

5/10/16

© getty.

Pieter Timmers blijft uitstekend presteren op de wereldbekermanche kortebaanzwemmen in Dubai. Na zijn tweede plaats in de finale van de 100 meter vrije slag van gisteren, plaatste hij zich een dag later met de snelste tijd van alle deelnemers voor de finale van de 200m vrij.