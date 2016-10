Ann Wauters en Los Angeles Sparks bereiken finale

Door: redactie

De Los Angeles Sparks hebben zich verzekerd van een ticket voor de finale van de WNBA, de Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie voor vrouwen. LA, de club van Ann Wauters, nam in de halve finales in vier duels (best-of-five) de maat van Chicago Sky. De Sparks gingen in de Allstate Arena in Rosemont met 75-95 winnen bij Chicago en kwamen in de serie zo op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong. Wauters kwam niet in actie.