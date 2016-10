Tyson Fury: "Ik heb zware psychische problemen"

Door: redactie

De Britse profbokser Tyson Fury heeft zware psychische problemen. Dat heeft de 28-jarige wereldkampioen bij de zwaargewichten in een interview met Rolling Stone bekendgemaakt.

Fury is nog steeds regerend wereldkampioen bij de WBO, WBA en IBO. Hij moet echter rekening houden met een schorsing nadat hij bij een controle op 22 september positief is bevonden op cocaïne. Eerder werden bij hem al eens sporen van het verboden middel nandrolon aangetroffen. Op 4 november zou in die zaak een hoorzitting volgen.



Volgens Fury is er nadat hij eind vorig jaar de Oekraïense titelverdediger Vladimir Klitschko had verslagen een heksenjacht op hem geopend, die hem mentaal zwaar heeft beschadigd. Hij heeft naar eigen zeggen inmiddels professionele hulp om zijn depressiviteit aan te pakken.



Tyson Fury versloeg op 28 november 2015 in Düsseldorf de 40-jarige Klitschko, die elf jaar ongeslagen was, en nam zo zijn wereldtitels van de WBA, WBO en IBO over.



Klitschko wil dolgraag revanche nemen maar een nieuw gevecht werd tot twee keer toe uitgesteld. In juli zegde Fury af door een enkelblessure die hij op training had opgelopen, vervolgens moest de Brit forfait geven voor de kamp die op 29 oktober geprogrammeerd stond. Fury haalde "medische redenen" aan. Fury telt op zijn erelijst 25 zeges (18 met KO) en is ongeslagen. Enkele dagen geleden kondigde hij op Twitter nog zijn afscheid van de bokssport aan, maar even later trok hij zijn woorden meteen weer in.