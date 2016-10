Zilver voor Pieter Timmers op 100m vrij in Dubai

Door: redactie

Pieter Timmers heeft op de wereldbekermanche zwemmen (kortebaan) in Dubai zilver veroverd in de finale van de 100 meter vrije slag. Hij tikte aan na 47.14 en moest daarmee enkel de Rus Vladimir Morozov (46.71) voor zich dulden. De derde plaats was voor de Japanner Katsumi Nakamura (47.44).

Eerder op de dag had Timmers in de reeksen met 48.32 de scherpste chrono van de 69 deelnemers neergezet. In de finale was hij nog ruim sneller, Morozov jammergenoeg ook.



Vorige week haalde Timmers knap brons op de 100 en 200m vrije slag tijdens de wereldbekermanche in Peking. Morgen zwemt hij ook in Dubai nog de 200m.



Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde de 28-jarige Timmers zilver op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag.